Donati-Mediagol: “Club rosa in D? Dico la mia. Tutto su Sforzini, Rinaudo e Paparesta. A Palermo con Ilicic, Gasperini e Dybala. Milan e Napoli…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Noemi Cusano

Prodotto del florido vivaio dell’Atalanta, Massimo Donati può vantare una carriera ricca di gratificazioni e successi di assoluto prestigio sul piano individuale e collettivo. Il classe 1981 ha vestito maglie importanti ed intrise di storia e tradizione nel corso della sua variegata ed intensa parabola professionale. L’esplosione con la compagine orobica, il salto di qualità al Milan, le esperienze importanti, tra le altre, con Torino, Sampdoria e Bari, il biennio di Messina, la suggestiva favola e l’approdo in Champions League con la gloriosa casacca del Celtic. Perno catalizzatore e inamovibile della compagine scozzese, Donati si è tolto la soddisfazione di vincere campionato e Coppa di Lega realizzando anche due gol nella massima ribalta europea per club. Quindi, tra le altre, la stagione sfortunata ma molto significativa, in termini calcistici ed umani, vissuta a Palermo al fianco di future stelle del firmamento calcistico internazionale come Paulo Dybala e Josip Ilicic, guidato da un tecnico che sta ammaliando il panorama europeo con l’Atalanta delle meraviglie, Gian Piero Gasperini. Un leader tecnico e carismatico, che ha condiviso trascorsi professionali di notevole caratura con professionisti del calibro di Carlo Ancelotti e Gordon Strachan, annoverando tra i compagni di squadra eccellenti calciatori del calibro di Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Andry Shevchenko, Pippo Inzaghi e Rino Gattuso. Il vice allenatore del Kilmarnorck si racconta in esclusiva alla redazione di Mediagol.it nel corso di un’interessante intervista in cui si sofferma su varie tematiche, dal nuovo corso del Palermo alla consacrazione dei suoi vecchi compagni in rosanero, passando per la lotta Scudetto e le grandi deluse dell’attuale campionato di Serie A.

Sfoglia le schede per leggere l’intervista completa…