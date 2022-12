Don Carlo Misilmeri, ufficiale: Salvatore Aronica è il nuovo allenatore

Nuova avventura per Salvatore Aronica, che riparte dalla panchina della Don Carlo Misilmeri, nel campionato di Eccellenza siciliana, dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021 al Savoia. Aronica firma un contratto annuale con opzione per il secondo in caso di vittoria del campionato. La Don Carlo Misilmeri punta al salto di categoria, in Serie D. Attualmente la società biancorossa si trova al terzo posto in classifica nel girone A di Eccellenza, a quattro punti dalla vetta occupata dall’Akragas.