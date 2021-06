De Zerbi: “Shakhtar? Non l’ho fatto per soldi, uscito dalla mia comfort zone”

Le parole del tecnico ex Sassuolo, Roberto De Zerbi, sul suo approdo allo Shakhtar successivo all'addio al club neroverde

Così l'ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi che, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad interrompere la sua avventura in neroverde per sposare il progetto dello Shakhtar. L'allenatore ex Palermo ha poi fatto luce sull'importante ruolo giocato da Fonseca sulla sua scelta.

"Ho chiamato Paulo Fonseca, del quale ho grandissima stima e con il quale c’è un rapporto fantastico, e mi sono lasciato guidare in una realtà per me ignota. Nessuno più di chi ha avuto modo di allenare lo Shakhtar avrebbe potuto offrimi una panoramica a 360° gradi su ciò che mi attende".

"In Italia - ha poi continuato De Zerbi - qualcosa si è mosso, ho avuto contatti, ma poi ho scelto l'Ucraina. C'è una società che ha una sua storia e vuole impreziosirla, mentre io esco dal Sassuolo, dove ero amato da chiunque. Non si dica che l'ho fatto per soldi, ma solo perché volevo ricominciare da zero. In Italia avrei guadagnato le stesse cifre".