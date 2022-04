De Zerbi: “Restare allo Shakhtar cosa giusta, non siamo eroi. La squadra…”

Le parole del tecnico dello Shakhtar, Roberto De Zerbi, sulla drammatica situazione vissuta in Ucraina dopo l'invasione russa

"Perché sono rimasto? Perché questa era la cosa giusta da fare. Io e il mio staff non ci siamo sentiti degli eroi, ma abbiamo semplicemente fatto ciò che ritenevamo opportuno. È triste. Il campionato difficilmente riprenderà in Ucraina. La squadra si è sfasciata. È arrivato solo Marlon e Salomon, gli altri non sono tornati e quasi tutti hanno trovato un’altra squadra. Quello che rimane provo a portarlo avanti con orgoglio, andiamo a giocare le amichevoli e poi lo facciamo per una giusta causa, anche se non è facile".