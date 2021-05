David Villa riparte dall’India: nuovo ruolo all’Odisha FC per l’ex stella Spagnola. I dettagli

David Villa riparte dall’India.

Dopo le esperienze negli Stati Uniti, in Giappone e in Australia, l’ex attaccante spagnolo, sceglie un nuovo paese per ripartire – questa volta – nei panni di dirigente: l’Odisha FC, club che milita nella massima serie indiana. L’ex giocatore, ritiratosi nel 2019, ricoprirà il ruolo di Head of Global Football Operations della squadra della città di Bhubaneswar.

Una nuova avventura commentata ai canali ufficiali del club dallo stesso Villa: “Proverò a portare qui tutta la mia esperienza. Non ho giocato in India, ma ho giocato a calcio per 20 anni da professionista e in tutto il mondo. Cercherò di dare il massimo”.