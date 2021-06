Dani Alves in tackle: “Var? In mano agli incompetenti non funziona”

Il brasiliano ha contestato aspramente un'espulsione ai danni di un suo compagno in occasione della sfida contro la Chapecoense

“ Il VAR dovrebbe essere una soluzione, ma in mano agli incompetenti non funziona. Sapete distinguere un fallo intenzionale da uno fortuito? C’è differenza quando si entra per giocare la palla e quando no“.

Non le manda a dire Dani Alves, tornato a far parlare di sé per un tweet al veleno pubblicato a margine della sfida tra il suo San Paolo e la Chapecoense. L'ex Barcellona e Juventus, in particolare, avrebbe criticato l'operato del quintetto arbitrale in occasione di un intervento dubbio di Rodrigo Nestor su un avversario a cui poi sarebbe susseguito un cartellino rosso.