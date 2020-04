Coronavirus, Neymar cuore d’oro: dona 900 mila euro per l’emergenza Covid-19

Neymar scende in campo per contrastare l’emergenza Coronavirus.

La diffusione del Coronavirus mette in ginocchio l’Europa e il mondo, con milioni di famiglie barricate in casa dopo le misure restrittive imposte dai Governo per limitare il contagio. Gravi le ripercussioni a livello socio-economico, già riscontrate in svariati paesi. Diverse infatti sono state le iniziative lanciate da personaggi dello sport e dello spettacolo per offrire un aiuto al sistema sanitario ma anche ad ospedali, enti benefici e famiglie che versano in condizioni di disagio economico. Tra i tanti ad avere voluto dare il proprio contributo, anche la stella del PSG Neymar. L’ex Barcellona avrebbe compiuto una generosa donazione – pari a circa 900 mila euro – distribuendo la cospicua somma sia all’UNICEF che ad un fondo di solidarietà aperto da alcune celebrità. A rivelarlo, la trasmissione brasiliana “Fofocalizando”. La donazione da parte del classe ’92, infatti, era stata fatta in forma anonima.