Osasuna-Siviglia, le probabili formazioni: Sampaoli si affida a Lamela e Torres

La gara è valevole per i quarti di finale di Copa del Rey: le probabili formazioni

Alle ore 22:00, allo Stadio "El Sadar" di Pamplona, andrà in scena la sfida tra Osasuna e Siviglia, valevole per i quarti di finale di Copa del Rey. Una gara unica, dunque ad eliminazione diretta. Pertanto, staccherà il pass per il turno successivo la squadra vincente al termine dei novanta minuti. In caso di parità verranno disputati i tempi supplementari. Ed in caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.

I padroni di casa, reduci dell'1-1 con l'Elche, affronteranno la compagine di Jorge Sampaoli, che lo scorso sabato ha battuto fra le mura amiche il Cadice in campionato. L'Osasuna - che occupa attualmente il settimo posto della classifica del massimo campionato spagnolo - è in serie positiva da cinque partite tra Liga e Copa del Rey. Otto le vittorie ottenute fin qui, quattro pareggi e sei sconfitta. Diciotto i punti conquistati dal Siviglia, quindicesimo in classifica. Frutto di quattro successi, sei pareggi ed otto ko.

Inoltre, l’Osasuna si presenta alla partita avendo già eliminato nei turni precedenti Fuentes, Arnedo e Betis Siviglia, con l'ultimo match terminato ai calci di rigore. Gli ospiti, invece, nel turno precedente, ha battuto per 1-0 l'Alaves.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Arrasate dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1. Davanti a Fernandez, David Garcia ed Hernandez comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Moreno e Sanchez agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio a Brasanac e Torro; Garcia e Moncayola saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Gomez il perno centrale. In avanti Avila unica punta.

Sampaoli in campo con il 4-3-3. Bono tra i pali, Nianzou e Salas al centro della difesa. Navas e Rekik esterni bassi. Fernando nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Rakitic e Jordan. Lamela e Torres larghi formeranno il tridente con En Nesry terminale offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match fra Osasuna e Siviglia:

OSASUNA (4-2-3-1): Fernandez; Moreno, David Garcia, Hernandez, Sanchez; Brasanac, Torro; Garcia, Gomez, Moncayola; Avila. Allenatore: Jagoba Arrasate.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Nianzou, Salas, Rekik; Rakitic, Fernando, Jordan; Lamela, En Nesry, Torres. Allenatore: Jorge Sampaoli.