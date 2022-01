Athletic Bilbao-Barcellona, probabili formazioni: Xavi punta su Torres-de Jong-Fati

Athletic Bilbao e Barcellona cercano riscatto dopo essere state battute in Supercoppa dal Real Madrid. Marcelino e Xavi si giocano un posto ai quarti di finale di Copa del Rey

Avevano in parte formato il quartetto della recente spedizione in Arabia Saudita alla conquista della Supercoppa spagnola, seppur non incrociandosi tra loro. Entrambe eliminate dal Real Madrid, Athletic Bilbao e Barcellona sono alla ricerca di riscatto in un'altra competizione di spessore, ovvero la Copa del Rey. Alle ore 21.30 allo stadio "San Mamés" andrà in scena la sfida valida per un posto ai quarti tra le due compagini che si sono giocate proprio la finale della precedente edizione della coppa, con i blaugrana vincenti per 4-0 guidati dall'ormai partito Lionel Messi.

L'Athletic Bilbao ha coltivato il sogno Supercopa, salvo poi subìre la stessa sorte dei catalani, ovvero arrendersi alla supremazia del Real Madrid di Ancelotti proprio in finale la scorsa domenica. Risultati altalenanti invece nella Liga spagnola, con la compagine di Marcelino che è reduce da un pareggio non proprio di spessore contro l'Alaves terzultimo. Al decimo posto in classifica, l'Athletic Bilbao sembra condurre un cosiddetto anno di transizione che però potrebbe stravolgersi con un paio di vittorie consecutive. Contro il Barcellona, i baschi dovranno rinunciare solamente alla disponibilità di Unai Vencedor.

Il Barcellona è irriconoscibile quest'anno, nonostante alle volte Xavi riesca ad esprimere le proprie ideologie di gioco, raramente vede la propria squadra siglare più di una o due reti nella stessa partita. L'ultima partita giocata dai blaugrana in campionato è il deludente pareggio esterno contro il Granada. I catalani possono sorridere per tre ritorni importanti, quello di Ansu Fati, Pedri e Ferran Torres. Come punta centrale, difficile non immaginarsi il bomber de Jong. Tuttavia, Sergi Roberto, Eric Garcia e Samuel Umtiti non saranno arruolabili da Xavi, mentre in attacco c'è il dubbio sulle condizioni di Martin Braithwaite e Memphis Depay.

Queste le probabili formazioni del match di Copa del Rey in programma alle 21.30:

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Agirrezabala; Alex, Vivian, Martinez, Lekue; N.Williams, Nolaskoain, Vesga, Serrano; R.Garcia, Berenguer. Allenatore: Marcelino.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Alves, Mingueza, Lenglet, Alba; Nico, Busquets, F.de Jong; Torres, L.de Jong, Fati. Allenatore: Xavi.