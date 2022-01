Athletic Bilbao-Barcellona 3-2, Xavi fuori agli ottavi: Muniain doppietta e show

Al termine di una partita spettacolare, l'Athletic Bilbao batte il Barcellona e vola ai quarti di finale di Coppa del Re

Dopo un sostanziale equilibrio, rocambolesco il finale che vede prima l'Athletic tornare in vantaggio all'86' con Inigo Martinez, per poi subire il nuovo pareggio del Barcellona grazie a Pedri, servito dall'acrobatico assist in rovesciata di Dani Alves. 2-2 che, tuttavia, serve a poco, con il Bilbao che trova nuovamente la rete del vantaggio, stavolta definitivo, grazie al rigore di Muniain, che sigla la sua doppietta nel primo tempo supplementare e porta gli uomini di Toral ai quarti di finale. Ennesimo insuccesso per il Barcellona, figlio di un momento tecnico-tattico non certamente felice.