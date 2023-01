Alaves-Siviglia, probabili formazioni: García sfida Sampaoli in Copa del Rey

Quasi tutto pronto per Alaves-Siviglia . Il match - valido per gli ottavi di finale della Copa del Rey - è in programma alle ore 21.00 allo stadio di Mendizorrotza.

La formazione guidata da Jorge Sampaoli è alla ricerca del riscatto, rispetto ad un campionato che fatica a prendere il volo. Il club andaluso si trova al diciannovesimo posto nella classifica della Liga a due punti di distacco dalla salvezza, obiettivo minimo che permetta di evitare un fracasso senza precedenti. Per questo è stato chiamato l'allenatore argentino subentrato a Julen Lopetegui lo scorso sette ottobre, ma una rosa non perfettamente affinata alla sua filosofia calcistica sta creando più di un problema ai Palanganas.

L'ex tecnico di Marsiglia e Cile tra le altre, punta molto sul meticoloso lavoro da campo nel collettivo, come confermato dalle sue ultime conferenze stampa, alludendo chiaramente, e molto bielsisticamente, alle richieste sproporzionale che impone in allenamento. Porta il giocatore a fare un carico di sforzi molto elevato, alla ricerca di un'ottimizzazione fisica, tecnica, tattica e strategica. In campo è evidente l'idea principale: prendere il comando in ogni partita, su ogni terreno di gioco e contro qualsiasi avversario; avere il possesso della palla e cercare di conseguenza di controllare l'incontro; dominare e sottomettere l'avversario; dare priorità alla creazione e alla ricerca offensiva senza speculare sull'errore dell'avversario ma viceversa provare a forzarlo; recuperare rapidamente la palla quando si perde e avvicinarsi il più possibile alla porta avversaria con una pressione costante. Squadra corta che riduce le linee. Superiorità numerica. Giocatori più offensivi possibile in ogni posizione. Filosofia di una squadra che punta almeno al mantenimento della categoria deve decisamente alzare il suo indice di realizzazione. La sfida odierna contro l'Alaves può riportare entusiasmo e fiducia in un ambiente oggettivamente vicino al lastrico.