Colombia, rissa nello spogliatoio. James Rodriguez: “Basta usare il mio nome per fomentare caos”

Giorni concitati per la Nazionale colombiana.

Momento complicato per la Colombia, finita nell’occhio del ciclone per vicende extracalcio che hanno fatto a lungo discutere dentro e fuori il territorio nazionale. Dopo la brutta sconfitta rimediata contro l‘Ecuador nel girone di qualificazioni al Mondiale del 2022, il clima di grande tensione già presente nella selezione, si è infatti acuito. Tanto che, come riportato dai media locali, i calciatori della Nazionale colombiana hanno dato vita ad una rissa all’interno dello spogliatoio dopo il 6-1 subito. In particolare, le prime frizioni, si sarebbero verificate per un presunto trattamento privilegiato del ct Queiroz nei confronti di James Rodriguez, il quale, sarebbe persino arrivato alle mani con il compagno della Seleccion Jefferson Lerma.

Notizia, all’indomani della quale, il calciatore ha voluto negare qualsiasi accusa con un comunicato stampa diffuso tramite i propri canali social: “Smentisco ogni tipo di allusione circa una brutta condotta, aggressioni, liti tra giocatori nel quale io venga menzionato come protagonista. Tanto nello spogliatoio come nella vita personale mantengo eccellenti e rispettosi rapporti con ognuno dei miei compagni della Seleccion. Chiedo a tutte le persone di non credere nella disinformazione di queste calunnie. Chi dice certe cose vuole solamente fomentare discordia e caos usando il mio nome, per questo motivo procederò legalmente per tutelarmi”.

