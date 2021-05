Colombia, James Rodriguez escluso dalle convocazioni: “Non capisco, sto bene fisicamente”

Esclusione clamorosa per James Rodriguez.

Esploso con la sua Colombia in occasione dei Mondiali brasiliani del 2014, il trequartista sudamericano non vive una buona stagione da diversi anni a questa parte. I trasferimenti, al Real Madrid prima, al Bayern Monaco poi, non hanno giovato molto il percorso calcistico del classe ’91, colpito anche da diversi infortuni per tutto l’arco di queste sfortunate avventure.

Carlo Ancelotti aveva provato a rimetterlo in carreggiata, dandogli ampio spazio nel suo ben congegnato Everton. Niente da fare però, ancora una volta gli infortuni a mettere il bastone tra le ruote a James Rodriguez, che oggi prende una nuova batosta, questa volta dalla sua Nazionale. In vista della prossima Copa America, infatti, la Colombia ha deciso di non convocare il suo numero 10, considerate le sue ancora fragili condizioni fisiche. Non i è fatta attendere la reazione dello stesso fantasista, che tramite un messaggio su Twitter ha mostrato tutto il suo disappunto per una scelta, a detta sua, non corretta. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale diramato proprio dai suoi profili social.