Chiellini: “LAFC club perfetto per me, porterò esperienza. Pensavo al ritiro, ma…”

Nuova avventura per Giorgio Chiellini dopo l'addio alla Juventus . Il difensore, atterrato negli States questa notte, è stato presentato in conferenza stampa dopo avere assistito al successo in campionato della sua nuova squadra. Il classe '84, che ha espresso le sue prime sensazioni ai microfoni dei cronisti presenti, ha fissato i suoi obiettivi stagionali.

"Sono emozionato, è un nuovo capitolo della mia vita. Sono convinto che questo sia il club perfetto per me. Ho visto l'organizzazione che c'è, la volontà di volermi. Spero di essere ricordato per essere un bravo ragazzo che ha dato il 100%. Ho iniziato a seguire la MLS diversi anni fa, anche perché quando posso d'estate vengo negli Stati Uniti. E ho iniziato ad avere in mente di finire la carriera negli USA. Ho visto che la Lega è cresciuta e per quel che mi riguarda non voglio cambiare la squadra, voglio solo aggiungere qualcosa, un po' di esperienza".