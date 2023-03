Tottenham-Milan, Conte: “Usciti contro i campioni d’Italia. Paghiamo gara d’andata”

"Questa è una squadra che sicuramente deve lavorare tanto per diventare competitiva a livelli importanti. Secondo me c'è un bel po' di strada da fare. Si è iniziato un percorso, sono qui da quattordici mesi e non dimentichiamo che lo scorso anno siamo usciti dalla Conference League ai gironi. Penso che uno step in avanti lo abbiamo fatto qualificandoci in Champions League. Siamo usciti contro i campioni d'Italia e noi non abbiamo vinto niente. Nelle ultime quattordici partite ne abbiamo vinte dieci, siamo passati dal nono posto al quarto. Chi pensa che possano bastare 13-14 mesi per diventare competitivi si sbaglia. Oggi ho da dire poco per quanto riguarda l'impegno, si sono impegnati in tutto e per tutto però bisogna determinare di più. Nel secondo tempo tante volte siamo riusciti a trovare delle situazioni dove potevamo determinare, abbiamo fatto molta fatica nel primo tempo invece. Non è questione di qualità, è questione di fare degli step anche in personalità in questo tipo di partite. Non dimentichiamo che abbiamo affrontato il Milan senza giocatori importanti per noi, non può essere una scusa. Alla fine la partita è stata equilibrata, nelle due gare forse la qualificazione l'abbiamo persa all'andata".