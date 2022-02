Salisburgo-Bayern Monaco, le probabili formazioni: tridente Sané-Muller-Lewandowski

Queste le probabili formazioni di Salisburgo-Bayern Monaco, match valido per gli ottavi di finale di Champions League

Ovviamente il Salisburgo , nonostante sia la capolista del massimo campionato austriaco, parte come sfavorita della gara. Bernardo , Diambou, Koita e Bryan Okoh non saranno della partita e sono senza dubbio assenze importanti per il tecnico Jaissle.

Il Bayern Monaco ha pescato probabilmente uno dei sorteggi più abbordabili ma assolutamente da non sottovalutare. Non sono da meno le numerose assenze per Nagelsmann, che dovrà fare a meno di Neuer, Goretzka, Musiala e Davies, anche se quest'ultimo potrebbe tornare arruolabile in serata, partendo dalla panchina.