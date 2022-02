Inter-Liverpool, probabili formazioni: Inzaghi con Lautaro, Klopp si affida a Salah

A San Siro si giocherà la gara d'andata Inter-Liverpool, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Questa la preview del match

L' Inter parte leggermente sfavorita, come dichiarato dallo stesso tecnico Simone Inzaghi . Le assenze di Robin Gosens , Joaquin Correa e di Niccolò Barella (quest'ultimo salterà anche la gara di ritorno) sono pesanti. A rimpiazzare il centrocampista ex Cagliari ci sarà senza dubbio Arturo Vidal . I nerazzurri recuperano Bastoni , dopo lo stop in Coppa Italia contro la Roma. Eccezion fatta proprio dalla vittoria contro i giallorossi, in campionato l'Inter ha rallentato il passo perdendo il derby contro il Milan e pareggiando il match contro il Napoli, subendo il sorpasso proprio da parte dei rossoneri in cima alla classifica. In attacco Inzaghi punta sulla coppia Dzeko e Lautaro Martinez , con quest'ultimo leggermente preferito a Sanchez .

Per il Liverpool si tratta di un ritorno a "San Siro" a distanza di pochi mesi. La compagine di Klopp ha battuto in trasferta il Milan lo scorso 7 dicembre, rimontando l'iniziale vantaggio di Tomori con le firme di Salah e Origi. Proprio l'attaccante belga non sarà della partita, così come il difensore Joe Gomez. Momento di forma straordinario per i Reds, che in Premier League hanno raccolto quattro vittorie consecutive, hanno raggiunto la finale di EFL Cup e superato il quarto turno di FA Cup. Tridente soft programmato da Klopp, con Salah e Mané che non saranno supportati da Firmino, bensì da Diogo Jota.