Real Sociedad-Inter, le probabili formazioni: Oyarzabal sfida Lautaro. Esordio Pavard

L'Inter è la vice-campionessa d'Europa e sicuramente gode dei favori del pronostico in questo match d'esordio stagionale in Champions League, dato l'eccezionale momento di forma della compagine di Simone Inzaghi. Assenza di rilievo, però, in casa nerazzurra, con Hakan Calhanoglu, in gol contro il suo ex Milan nello scorso derby su calcio di rigore, costretto al forfait contro i baschi. Come preannunciato in sala stampa, Inzaghi è pronto a schierare Asllani al posto del turco in cabina di regia, mentre restano salde le posizioni di Barella e Mkhitaryan, nonostante il lusso di tenere uno come Frattesi in panchina. In difesa è pronto all'esordio in nerazzurro Pavard, che completerà il terzetto con de Vrij e Bastoni, mentre Acerbi, rientrato da poco dall'infortunio e titolare nel derby, dovrebbe partire dalla panchina. In avanti spazio al tandem composto da Lautaro e Thuram, con il francese autore di una prodezza contro il Milan.