Real Sociedad-Inter, Inzaghi: “Milan? Potevamo fare meglio. Asllani per Calhanoglu”

Reduce dalla splendida prestazione offerta nel derby contro il Milan, l'Inter si prepara al debutto stagionale in Champions League sulle ali dell'entusiasmo. A fronteggiare i nerazzurri ci sarà la Real Sociedad , rivelazione della passata Liga ed intenzionata a stupire anche in Europa. Queste le dichiarazioni alla vigilia del tecnico Simone Inzaghi presente in conferenza stampa:

"Abbiamo rivisto il match contro il Milan, visto le cose fatte bene e quelle che potevamo fare meglio, come in tutte le gare. Sappiamo che è stata una grandissima serata per tutti noi, però come accade spesso è il passato. Ora conta la gara di domani, sarà una partita intensa, un test molto difficile per noi. Abbiamo fatto due anni importanti in Champions, come merita questo prestigioso club dove lavoriamo. Quello che ci ha lasciato lo scorso anno la Champions è qualcosa di speciale: io l'abbraccio della finale con i nostri tifosi non lo scordo facilmente, così come le serate di San Siro, nella semifinale del derby, col Porto, col Benfica. È stata una bellissima cavalcata, senza dimenticare quel girone difficile che abbiamo dovuto superare. Adesso arriva il difficile, però i ragazzi sanno che lavorando tutti insieme possiamo fare ottime cose".