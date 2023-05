Real Madrid-Manchester City 1-1: a Vinicius risponde De Bruyne. Pari per Guardiola

Si chiude il primo atto delle semifinali d'andata della Champions League tra il Manchester City di Guardiola ed il Real Madrid campione in carica. Nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio è si fermano sul risultato di 1-1

⚽️

Al 'Santiago Bernabeu' è andato di scena il match valido per l'andata delle semifinali di Champions League, tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione in carica ed il Manchester City del tecnico Pep Guardiola, attualmente posizionato al primo posto in graduatoria nella Premier League e forte candidato alla vittoria finale in ambito europeo. Sfida titanica, tra due compagini di livello mondiale terminata 1-1 che valeva il primo atto di un doppio confronto già visto l'anno scorso e vinto per 6-5 dai madrileni.

Real Madrid-Manchester City, formazioni ufficiali: Ok Rodrygo e Benzema. C’è Haaland — -PRIMO TEMPO: Prima frazione di gioco che rispecchia le aspettative della vigilia, con grande intensità e alta aristocrazia calcistica, proposta da entrambe le compagini per gli occhi di tifosi, appassionati e addetti ai lavori.

Il Manchester City ha impressionato per la supremazia territoriale e la determinazione feroce con cui ha approcciato, condotto e gestito la prima frazione. Ritmi e pressing alto, geometrie e fluidità nella circolazione della sfera, automatismi oleati nei movimenti senza palla, linearità ed intensità nella ricerca di ampiezza e profondità.

Squadra di Pep Guardiola vicina al vantaggio con due conclusioni dalla distanza. La prima quella di De Bruyne al minuto 9': Bernardo Silva scarica sul belga che calcia di prima intenzione, respinge con i pugni Courtois. Cinque giri d'orologio più tardi ecco la seconda parata dell'estremo difensore degli spagnoli, che arriva sul tentativo da fuori area di Rodri. Al minuto 15' ed al 16' i primi due segnali di Haaland, che impegna in entrambe situazioni l'ex portiere del Chelsea, bravo a bloccare in entrambe le circostanze.

Il Real Madrid ha optato per una condotta di gara attendista e speculativa. Ancelotti conscio probabilmente del gap tattico e contenutistico tra le due formazioni scese in campo oggi al "Bernabeu". Una formazione madrilena rannicchiata in un 4-3-3 esasperatamente rinunciatario, baricentro basso, grande densità tra le linee, applicazione maniacale in sede di copertura degli spazi e raddoppio di marcature. Spesso in dieci sotto la linea della palla, i calciatori padroni di casa si sono distinti per intensità, vis agonistica, pressing organico in fase di non possesso e ripartenze corali trascinate dalle qualità degli interpreti.

Al 24' il primo squillo dei campioni d'Europa: Vinicius Junior ruba palla e crossa basso, Dias in spaccata anticipa Benzema. Però è al trentaseiesimo che si sblocca la semifinale d'andata della Champions League: Camavinga porta palla e scarica sull'esterno brasiliano: l'ex Flamengo, da posizione centrale, lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto il sette.

LIVE Real Madrid-Manchester City, semifinale di Champions League: la diretta testuale — -SECONDO TEMPO: Secondi quarantacinque minuti che hanno visto diverse fasi. Nella prima parte il Real Madrid si è mostrato corto e aggressivo, feroce in pressing e vorace nella riconquista della sfera. Capace di soffocare e schermare sul nascere ogni iniziativa della compagine inglese.

Nonostante un buon inizio dei blancos, la prima palla gol è degli ospiti: dopo una buona azione manovrata, De Bruyne servito in area, lascia partire un destro potentissimo al cinquantaduesimo, parata con la mano di richiamo di Courtois! Azione poi fermata per fuorigioco. Al 54’ ci riprova il centrocampista ex Wolfsburg dalla distanza, ma trova la pronta risposta del portiere connazionale. Subite due conclusioni, la formazione di Ancelotti reagisce con le sue qualità e crea diversi pericoli dalle parti di Ederson: al 58’ conclusione di Vinicius, doppia deviazione che mette i brividi all’estremo difensore brasiliano. Un minuto dopo ecco Rodrygo: doppio passo e destro del classe 2001, deviazione di Grealish che mette sopra la traversa.

La reazione vigorosa del Manchester City arriva al 67', con il pareggio firmato Kevin De Bruyne. Gundogan in area trova lo scarico per il suo fantasista: destro potente dal limite, palla a fil di palo dove Courtois non può arrivare. Dal gol del pari la gara prenderà una piega decisamente più piatta, con entrambe le squadre private dagli sforzi profusi lungo il corso di un'intensa ora di gioco.

Gli unici segnali del finale di partita saranno a tinte bianche: Benzema al 78' colpisce di testa da posizione ravvicinata sugli sviluppi di una palla inattiva. Grande risposta di Ederson. Quest'ultimo si supererà anche undici minuti dopo sulla grande conclusione di Tchouaméni dalla distanza