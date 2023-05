Real Madrid-Man City, Ancelotti: “Haaland? Non c’è solo lui. Se difendi bene…”

Le parole di Carlo Ancelotti alla vigilia delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City

Parola a Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, in vista del match di Champions League - in programma domani alle ore 21.00 - allo stadio 'Santiago Bernabeu', nel quale Benzema e compagni ospiteranno il Manchester City di Pep Guardiola. Di seguito, le sue parole:

Come fermare Haaland? "È molto pericoloso, ha una qualità impressionante nel segnare gol. Tuttavia non c'è solo lui, il City è una grande squadra. Non dobbiamo fare una partita per fermare Haaland, piuttosto dobbiamo fermare una squadra che sembra inarrestabile. Abbiamo delle opzioni, possiamo vincere".

Haaland ha cambiato lo stile di gioco di Guardiola? È una squadra più completa. L'anno scorso avevano un attaccante molto pericoloso come Gabriel Jesus, ma molto diverso da Haaland. Ora approfittano delle palle lunghe, in molte partite ne hanno approfittato. Questo non significa che hanno cambiato lo stile. Sono molto ben organizzati in difesa e giocano bene con la palla".

L'altra semifinale di Champions? "Ho avuto la fortuna di allenare il Milan in una semifinale di Champions League nel 2003, proprio nel derby. C'era molta pressione a livello tecnico e tattico".

Domani sarà più importante difendere o attaccare? "Se difendi bene, il risultato peggiore è il pareggio. Questo non significa che non attaccheremo. Non dimentichiamo che l'anno scorso contro il City abbiamo subito 5 gol e ne abbiamo segnati 6 in due partite. Ci metterei la firma per fare lo stesso quest'anno".