PSG-Borussia Dortmund: le probabili formazioni: Mbappè vs Füllkrug. Ok Skriniar

La squadra di Luis Enrique in Ligue 1 ha ottenuto fin qui otto punti in cinque gare disputate. Media leggermente al di sotto di chi punta a vincere il torneo. Due vittorie, poi due pareggi di fila e una sconfitta, di recente in casa contro il Nizza di Farioli. La squadra ha mostrato campione di Francia ha mostrato identità, compattezza e spirito propositivo, specie nelle giornate complicate. Vedi i successi contro Lione e Lens.

La Champions League richiederà sforzi maggiori e i colpi di Mbappé come non sono bastati nell'ultimo turno di campionato, potrebbero non essere sufficiente al cospetto del BVB. In vista del match contro il Dortmund, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico spagnolo. Davanti a Donnarumma, Marquinhos e Skriniar comporranno il tandem di centrali difensivi; Hakimi ed Hernandez esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Ugarte nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Zaire-Emery e Vitinha. Dembélé e Mbappé larghi formeranno il tridente con Kolo Muani terminale offensivo.

Il Borussia Dortmund non è una squadra che ambisce a grandi traguardi nella massima competizione europea, ma si è sempre rivelata compagine insidiosa e difficile da affrontare. Quest'anno in Bundesliga non è neanche partita nel migliore dei modi, offrendo un calcio di certo non entusiasmante come i vecchi tempi (di Klopp o Tuchel per citarne alcuni) e soprattutto non è riuscita a trovare continuità nei successi. Due vittorie e due pareggi per una squadra che vuole competere al vertice sono un discreto bottino, niente di eccezionale.

La formazione allenata da Edin Terzic dovrebbe schierarsi con il solito 4-3-3. Kobel in porta, difesa composta da Ryerson e Bensebaini sulle corsie basse. Centrali Sule e Schlotterbeck. Davanti al pacchetto arretrato, come schermo Emre Can, ai suoi fianchi Sabitzer e Brandt. Tridente composto da Adeyemi, Malen e Füllkrug.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Psg (4-3-3) Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappè

Borussia Dortmund (4-3-3) Kobel, Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can, Brandt; Malen, Füllkrug, Adeyemi

