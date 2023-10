Napoli-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Osimhen contro Vinicius. Non c’è Modric

Le formazioni ufficiali del match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, tra Napoli e Real Madrid, in programma alle ore 21.00 allo stadio "Diego Armando Maradona".

Quasi tutto pronto per Napoli-Real Madrid. Il match - valido per la 2a giornata della fase a gironi della Champions League - è in programma alle ore 21.00 nella splendida cornice del "Diego Armando Maradona".