Milan-Inter, Dzeko: “Derby diverso rispetto ai tempi del Manchester City. Finale…”

Le dichiarazioni del centravanti nerazzurro in vista dell'euroderby di Champions League contro il Milan. Edin Dzeko fa anche un bilancio del proprio andamento in nerazzurro in questi due anni.

Giornata di vigilia per Milan e Inter che, nella giornata di domani, scenderanno in campo alle 21:00 allo stadio San Siro per affrontarsi nel match valido per la semifinale d'andata di Champions League. Edin Dzeko, attaccante nerazzurro ed ex giallorosso, è intervenuto ai microfoni della UEFA per commentare questo atteso euroderby:

"Saranno due partite spettacolari. L'Italia e la città di Milano in particolare devono essere orgogliose di avere due club della stessa città in semifinale di Champions League. Milano ha due squadre tra le ultime quattro ancora in corsa. La posta in gioco è alta: giocare la finale a Istanbul sarebbe incredibile. Tutti i derby hanno qualcosa in comune. Forse a Manchester non lo sentivo così tanto come lo sento qui in Italia. Queste sono partite molto diverse perché non c'è un vero favorito. Non importa se una squadra è più forte o più debole in quel momento. I derby sono partite da dentro o fuori dove entrambe le squadre danno il massimo".

Mese impegnativo - "Solo a maggio, credo che avremo otto partite, e ogni partita sarà più allettante della precedente. Giochiamo due volte contro il Milan, poi abbiamo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, poi giochiamo a Napoli. Abbiamo anche una partita contro l'Atalanta in casa, poi contro la Roma all'Olimpico, quindi tante belle partite. Sono partite facili da preparare, ma anche adesso, a 37 anni, le emozioni sono ancora molto forti".

Bilancio sulla propria esperienza in nerazzurro - "Questo è il mio secondo anno all'Inter e abbiamo già vinto tre trofei. Siamo di nuovo in finale di Coppa Italia dopo averla vinta l'anno scorso. L'unico rammarico è che l'anno scorso non abbiamo vinto il campionato e non ci siamo riusciti nemmeno quest'anno. Dall'altro lato però siamo in semifinale di Champions League. L'Inter non ci arrivava da molto tempo. Noi conosciamo il Milan e loro conoscono noi, quindi non saremo impreparati e nemmeno loro lo saranno. Siamo forti e abbiamo tutte le carte in regola per vincere, ma dobbiamo ancora fare del nostro meglio".