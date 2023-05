Manchester City-Real Madrid, formazioni ufficiali: Guardiola con Haaland, Benzema…

E' tutto pronto per la seconda semifinale di Champions League. Alle ore 21:00, all'Etihad Stadium, il Manchester City ospiterà il Real Madrid in occasione della gara di ritorno. Si tratta della seconda delle due sfide tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, con i Blancos - attuali campioni in carica - che affronteranno la grande favorita di questa competizione. Chi affronterà l'Inter il prossimo 10 giugno a Istanbul? Dopo il pareggio per 1-1 all'andata (gol di Vinicius e De Bruyne), sfida caratterizzata dalle polemiche per la rete del belga, la qualificazione per la finalissima si deciderà questa sera.