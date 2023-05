Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni: Haaland vs Benzema, Akanji dal 1′

Dopo l'1-1 dell'andata, Manchester City e Real Madrid si affronteranno all'Etihad Stadium: le probabili formazioni.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la seconda semifinale di Champions League. Alle ore 21:00, all'Etihad Stadium, il Manchester City ospiterà il Real Madrid in occasione della gara di ritorno. Si tratta della seconda delle due sfide tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, con i Blancos - attuali campioni in carica - che affronteranno la grande favorita di questa competizione. Chi affronterà l'Inter il prossimo 10 giugno a Istanbul? Dopo il pareggio per 1-1 all'andata (gol di Vinicius e De Bruyne), sfida caratterizzata dalle polemiche per la rete del belga, la qualificazione per la finalissima si deciderà questa sera.

Il City ha perso soltanto uno degli ultimi cinque confronti con il Real Madrid in Champions League (tre vittorie, un pareggio), sempre con Guardiola in panchina. Una gara che vedrà protagonisti ancora una volta, fra gli altri, Karim Benzema ed Erling Haaland. Nessuno come lui: il bomber norvegese, che alla sua prima esperienza in Premier League ha messo a segno 35 gol, superando così due leggende come Andy Cole e Alan Shearer, sarà chiamato a battere il muro Real dopo essere rimasto a secco in occasione del match d'andata.

I Citizens, che arrivano da undici successi di fila in campionato, sono al momento in vetta alla classifica di Premier con 85 punti ed una partita in meno rispetto all'Arsenal, seconda della classe a quota 81. Frutto di ventisette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Novantadue le reti siglate in trentacinque gare, trentuno i gol subiti. Il Real Madrid, invece, occupa attualmente il secondo posto della classifica di Liga, a +2 dall'Atletico Madrid e a -14 dal Barcellona campione di Spagna. Ormai alle spalle le recenti sconfitte rimediate contro Girona e Real Sociedad, i Blancos hanno di recente alzato al cielo l'ennesimo trofeo: la Copa del Rey. Ed in campionato arrivano dalla vittoria per 1-0 contro il Getafe.

Al cospetto della formazione inglese, Ancelotti potrà contare sull'intero organico a disposizione. Il tecnico del Real Madrid, infatti, ritrova Mendy, Ceballos e Militao, che ha saltato l'andata per squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina. Tuttavia, c'è anche la possibilità che Alaba venga spostato a sinistra, con Militao al centro. Guardiola, invece, dovrà rinunciare ancora una volta ad Aké. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-1-4-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER CITY-REAL MADRID — MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-REAL MADRID IN TV — La semifinale di ritorno di Champions League tra Manchester City e Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming da Prime Video.