Manchester City-Real Madrid, Ancelotti sul ko: “Non è un dramma, c’è molto di peggio”

" Non c'è stato nessun cortocircuito, abbiamo incontrato una squadra molto forte e non siamo riusciti a rientrare in partita . Non c'è stato nessun calo psicologico dei giocatori", così Carlo Ancelotti ai microfoni di Amazon Prime a margine della sconfitta rimediata contro il Manchester City di Guardiola . Un ko che costa caro a Benzema e compagni costretti all'eliminazione a un passo dalla finale di Champions League . "Se ho incontrato Florentino Perez? Sì, non posso dirvi cosa mi ha detto. Ha parlato con la squadra. Futuro? E' molto chiaro, questa sconfitta ci aiuterà ad essere migliori il prossimo anno ", ha aggiunto l'ex allenatore del Milan.

Chiosa di Ancelotti in merito alla delusione per la sconfitta: "A volte può succedere di cadere in una semifinale, non è niente di nuovo nello sport, non è un dramma, c'è molto di peggio. Non solo fuori dallo sport, anche nel calcio, può capitare di perdere. Ma abbiamo fatto comunque una grande stagione in questa Champions League".