Manchester City-RB Lipsia, Guardiola: “Haaland è stato fantastico. Buona prestazione”

Pep Guardiola , tecnico del Manchester City , è intervenuto nel post gara al seguito del successo interno contro il RB Lipsia di Marco Rose . Di seguito, le parole dell'allenatore catalano. ( Clicca qui per leggere il commento del match di Champions League )

"È stata davvero una buona prestazione, dal primo minuto fino alla fine, da parte di tutti. Abbiamo giocato molto bene con e senza palla. Abbiamo segnato molti gol. Haaland è stato fantastico, ma tutti sono stati eccezionali. Un ragazzo incredibile, con un talento enorme. Potenza, mentalità: è un vincitore seriale, davvero bravo. In passato abbiamo segnato quattro gol in casa contro il Real Madrid, sei contro il Monaco, quattro contro il Tottenham. Molte volte eravamo fuori, perché abbiamo concesso molto. In questo momento, questi ragazzi stanno difendendo davvero bene"