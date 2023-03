Manchester City-Lipsia, De Bruyne: “Sarà dura, ma se vogliamo la Champions League…”

Gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League particolarmente interessanti ed equilibrate quelle che andranno in scena questa sera. L'Inter di Simone Inzaghi cercherà di difendere la vittoria di misura maturata nel match di andata a San Siro contro il Porto. La rete di Lukaku, che ha sancito il successo dei nerazzurri un paio di settimane fa, costituirà la base attorno alla quale edificare partita e qualificazione ai quarti allo stadio Dragao. Binari di potenziale equilibrio anche nell'altra sfida di giornata tra Manchester City e Lipsia. La compagine di Guardiola vuole continuare a coltivare il sogno di sollevare il trofeo nella massima competizione europea per club. Per riuscire nell'impresa dovrà battere tra le mura amiche la formazione tedesca, squadra ostica e brillante che ha già reso la vita difficile ai citizens nel match di andata in Germania. Il Manchester City, infatti, non è andato oltre il pari, uno a uno il punteggio finale, nel confronto disputatosi circa quindici giorni addietro. Reduci dal successo di misura sul campo del Crystal Palace in Premier League, Haaland e compagni vogliono centrare la qualificazione ai quarti di finale della Champions League e proseguire il loro percorso nella manifestazione. Kevin De Bruyne, centrocampista belga in forza al club inglese, ha detto la sua in sede di conferenza stampa pre-match a poche ore dalla sfida con la compagine tedesca.