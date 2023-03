Manchester City-RB Lipsia, Guardiola: “Verrò giudicato dalla vittoria in Champions”

Le parole di Pep Guardiola in vista del match tra Manchester City e RB Lipsia

Giornata di vigilia per il Manchester City che, martedì sera, ospiterà il RB Lipsia nel ritorno degli ottavi di Champions League all'Etihad Stadium. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico catalano, Pep Guardiola , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"La mia avventura al Manchester City sarà giudicata dalla vittoria di questa competizione, lo so bene sin dal primo momento, dalla prima partita. Questo non significa che io sia d'accordo. Domani dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e vincere la partita. Non conta segnare."