Manchester City, Guardiola: “Triplete? Siamo lontanissimi. Penso al Real Madrid”

Parola a Pep Guardiola . L'allenatore del Manchester City - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida di domani contro il Real Madrid , in programma alle ore 21:00 all' Ettihad Stadium e valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League . Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Secondo triplete? Siamo lontanissimi da quell’obiettivo, lontanissimi. Lo scorso anno ho cominciato a pensarci solo quando abbiamo vinto la finale di FA Cup contro il Manchester United. Quest’anno non è diverso: giochiamo il ritorno dei quarti col Real Madrid e voglio pensare solo a quello - prosegue Guardiola -. In Premier ora siamo primi, ma due settimane fa un computer, che non ho ancora capito se gioca terzino destro o sinistro, non ci dava chance. Io non pensavo di essere fuori dai giochi quando ero dietro e non penso di aver vinto adesso. Ma penso al Real Madrid, al fatto che questa squadra è in lizza per arrivare in semifinale per il quarto anno di fila e quello è il nostro obiettivo, quello a cui vogliamo pensare".