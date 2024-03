Manchester City-Copenhagen, probabili formazioni: c’è Cornelius, Foden e Doku dal 1′

E' passato quasi un mese dalla gara d'andata tra il Manchester City di Pep Guardiola ed il Copenaghen del tecnico Neestrup. Si ripartirà dal parziale di 3-1 per la compagine britannica, favorita principale alla vittoria finale del trofeo, essendo campione in carica, e principale candidata al passaggio del turno, forte dei due gol di vantaggio. A decidere la sfida in terra scandinava sono state le reti di Kevin De Bruyne, il quale aveva sbloccato la gara dopo appena dieci giri di lancette, Bernardo Silva nel recupero del primo tempo e Foden che nei minuti finali aveva firmato il 3-0; a tenere vive le sperenza del Copenaghen il momentaneo pareggio di Mattsson, finito per diventare l'unica ancora alla quale aggrapparsi, per i danesi, in vista del ritorno di questa sera, in programma alle ore 21.00, all'Ettihad Stadium.