Manchester City-Bayern Monaco, Guardiola: “Bella partita, risultato incredibile”

Pep Guardiola , tecnico del Manchester City , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito della vittoria interna contro il Bayern Monaco di Tomas Tuchel . Di seguito, le parole dell'allenatore catalano. ( Qui per il commento del match )

"Per 55-60 minuti è stata una partita tirata, una bella partita di Champions, tra due top team. Non siamo riusciti a controllare le fasce dopo il gol di Rodri e abbiamo dato troppo spazio. Ci sono stati superiori nei primi 10-15 minuti, hanno avuto occasioni. E' un risultato incredibile, ma so bene cosa vuol dire giocare a Monaco, servirà un'altra partita importante".