Liverpool-Inter, Klopp: “Il 2-0 è un risultato ribaltabile. Firmino potrebbe mancare”

Le dichiarazioni alla vigilia di Liverpool-Inter del tecnico dei Reds Klopp, chiamato a difendere ad Anfield lo 0-2 della gara d'andata

Parola a Jurgen Klopp . Dopo le dichiarazioni di Simone Inzaghi in casa nerazzurra , il tecnico tedesco teme l' Inter per la gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League ad "Anfield". All'andata si impose il Liverpool con uno 0-2 firmato da Salah e Firmino a San Siro:

"Nella gara di andata ci sono state tante difficoltà. Non dobbiamo assolutamente pensare di essere già qualificati. L’Inter non verrà qui in vacanza, nell’ultima partita hanno vinto 5-0, proveranno a vincere. Noi faremo la stessa cosa. Il 2-0 è il risultato che più spesso è stato ribaltato nella storia del calcio. Thiago Alcantara, Firmino e Matip? Si sono allenati tutti nella giornata di ieri. Firmino è stato fuori per un bel po' di tempo. E’ da valutare, potrebbe restare fuori. Le cinque sostituzioni? Sono un modo per permettere ai giocatori di gestire le energie. Questo fa la differenza e dobbiamo introdurre questa regola anche in Premier. Sfida scudetto in Premier League col Manchester City? E’ un avversario tosto, ho già vissuto un duello del genere col Bayern Monaco. Non è facile. Entrambe ci siamo impegnate a innalzare il nostro livello ogni anno e la competizione in Premier ha permesso a tutte e due le squadre di migliorare".