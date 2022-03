Liverpool-Inter, Inzaghi: “Ad Anfield tifo caloroso. A parte Barella, ci siamo tutti”

Le dichiarazioni alla vigilia di Liverpool-Inter del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, chiamato a recuperare lo 0-2 della gara d'andata

"All'andata il risultato ci ha penalizzato, ma abbiamo giocato un'ottima gara. Sarà difficilissimo, ma andremo lì con fiducia e grandi motivazioni. Per noi sarebbe importante trovare un gol nel primo tempo. Insieme a Bayern Monaco e Manchester City, il Liverpool è la squadra più forte d'Europa. Giocheremo in un grande stadio e davanti a un pubblico molto caldo, è bello giocare partite del genere e sarà ancor più difficile rispetto alla sfida di San Siro. È importante arrivare a questa partita dopo una vittoria, siamo stati bravi a far diventare semplice la gara con la Salernitana sbloccandola subito e poi dominandola. Quanta voglia c'è di recuperare la gara in Serie A col Bologna? A me sarebbe piaciuto giocare il 6 gennaio, ma non ce n'è stata la possibilità. Perisic assente? Sono tutti convocati tranne lo squalificato Barella e Kolarov che è fuori lista".