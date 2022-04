Liverpool-Benfica, Alisson: “Calendario fitto? Pronti a tutto. Klopp e la Roma…”

Le dichiarazioni di Alisson alla vigilia di Liverpool-Benfica, valido per i quarti di finale di Champions League ad Anfield

"Non c'è rischio di calo di concentrazione, noi abbiamo una grande mentalità e l'approccio alla gara sarà massimo, con rispetto dell'avversario per fare del nostro meglio. Tutti sono obiettivi difficili, non si può scegliere. Abbiamo bisogno di giocare meno partite per vincere la FA Cup, quindi Champions e Premier. Affrontiamo il City, in Champions col Benfica e poi grandi squadre in campionato. Siamo pronti per tutto, è ciò che volevamo dall'inizio. Siamo in un bel momento e la squadra sta giocando benissimo, dobbiamo affrontare una sfida alla volta. Klopp ha affermato che questo sia il Liverpool più forte di sempre? La squadra ha grandissima qualità, quando abbiamo vinto la Champions abbiamo fatto benissimo. E' difficile dirlo, ma se lo ha detto il mister sarà la verità. Noi in finale di Champions e la mia ex Roma in finale di Conference League? Per me andrebbe benissimo!"