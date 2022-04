Liverpool-Benfica, Klopp: “Non ripetiamo l’errore fatto con l’Inter. Calendario…”

Tra calendario troppo fitto e la gara di ritorno valida per i quarti di finale di Champions tra Liverpool e Benfica, Klopp commenta così

Non è esattamente un calendario facilissimo per il Liverpool. I Reds sono reduci dal pareggio pirotecnico contro il Manchester City valevole per il vertice della Premier League, successivamente troveranno sulla propria strada il match di ritorno contro il Benfica in Champions, nuovamente i Citizens per la semifinale di FA Cup, ed in campionato il Manchester United. Tutto questo nel giro di nove giorni. Lo sa bene il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp che commenta così in sala stampa alla vigilia del ritorno contro i portoghesi:

“La semifinale di FA Cup di nuovo contro il City non influenzerà la formazione per la gara contro il Benfica, ma lo fa la gara dello scorso weekend sempre contro di loro. Per quanto mi risulta non ci sono infortunati, ma dobbiamo valutare la condizione di ogni singolo calciatore. Non si possono affrontare quattro competizioni fino alla fine. Noi siamo stati abbastanza bravi a non uscire presto da nessuna di questa ma il calendario che ci attende mi fa molto arrabbiare. Noi siamo concentrati su domani e sulla gara col Benfica, ma poi nel weekend ci attende la semifinale di FA Cup con il City, poi le gare con United ed Everton. Il 3-1 dell'andata equivale ad un 2-0. Penso sia una buona base di partenza, ma se loro segnano un gol cambia tutto. Proprio come con l’Inter. Abbiamo provato questa sensazioni la settimana scorsa dopo il loro gol e non voglio riprovarlo. Credo che quello attuale sia il Liverpool più forte che abbia mai avuto”.