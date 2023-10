Lipsia-Manchester City, Guardiola: “Domani gara diversa dall’anno scorso. Volo…”

Il Manchester City si appresta a giocare la sua seconda gara in Champions League. Il match si giocherà domani 4 ottobre alle ore 21:00 alla Red Bull Arena contro il RB Lipsia allenato da Marco Rose. La squadra inglese, prima in Premier League con diciotto punti conquistati in sette giornate, è partita in ritardo per via delle condizioni meteo non favorevoli e rischiose. Alla vigilia il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, esordisce così in conferenza stampa rispondendo alle domande sullo slittamento del volo per Lipsia, dove domani affronterà la squadra di casa per la seconda giornata di Champions League, a causa del maltempo: