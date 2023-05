Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Dzeko sfida Giroud per la finale. Leao titolare

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Champions League, in programma alle ore 21:00 a San Siro, con Inter e Milan che torneranno a contendersi la finale vent'anni dopo l'ultimo precedente. Questa sera, dunque, il secondo ed ultimo confronto dopo il successo per 2-0 conquistato all'andata dai nerazzurri, alla luce delle reti messe a segno da Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan.