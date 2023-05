Inter-Milan, probabili formazioni: Leao c’è, Thiaw dal 1′. Inzaghi sceglie Dzeko

Inzaghi pronto a schierare lo stesso undici iniziale del derby d'andata: Dzeko favorito su Lukaku per affiancare Lautaro. Resta il ballottaggio Saelemaekers-Messias.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la semifinale di ritorno di Champions League, in programma alle ore 21:00 a San Siro, con Inter e Milan che torneranno a contendersi la finale vent'anni dopo l'ultimo precedente. Era il 2003 ed entrambe le gare terminarono con un pareggio (0-0 all'andata, 1-1 al ritorno). Ed i rossoneri riuscirono ad accedere alla finalissima grazie alla regola delle reti fuori casa che valevano doppio in caso di parità.

Questa sera, dunque, il secondo ed ultimo confronto dopo il successo per 2-0 conquistato all'andata dai nerazzurri, alla luce delle reti messe a segno da Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan. L'Inter, nel dettaglio, ha battuto il Milan tre volte in questa stagione, in altrettante competizioni diverse: Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League. I rossoneri, inoltre, hanno perso le ultime tre partite contro i rivali tutte senza segnare.

I padroni di casa, che arrivano da sette successi di fila tra campionato e Coppe, occupano attualmente il terzo posto della classifica di Serie A a quota sessantasei, che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Frutto di ventuno vittorie, tre pareggi e undici sconfitte. Sessantasei le reti realizzare in trentaquattro gare, trentasette i gol subiti. Reduce dal deludente ko rimediato sul campo dello Spezia, il Milan è al quinto posto, a -4 dalla Lazio e a -5 dai nerazzurri. Sessantuno punti frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e otto ko. Cinquantacinque i gol messi a segno fin qui, quarantuno le reti incassate.

In occasione della semifinale di ritorno, Stefano Pioli ritrova Rafael Leao dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Ma non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Bennacer, oltre ai giocatori fuori lista: Ibrahimovic, Bakayoko, Vranckx, Adli e Dest. Inzaghi, pronto a riproporre lo stesso undici iniziale dello scorso mercoledì, dovrà rinunciare a Skriniar. Correa, invece, è a disposizione: l'argentino ha partecipato ieri all’allenamento con il resto dei compagni, dopo il problema ai flessori rimediato nel corso della partita contro il Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-MILAN — INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ballottaggi: Dzeko-Lukaku, Calhanoglu-Brozovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Saelemaekers-Messias, Thiaw-Kjaer.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV — L'Euroderby Inter-Milan sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (201, 203, 213, 251) e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.