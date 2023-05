Inter-Milan 1-0: Lautaro manda Inzaghi in finale di Champions League. Pioli ko

Termina 1-0 il match di Champions League tra Inter e Milan, valido per il ritorno delle semifinali. Le due squadre partivano dal parziale di 2-0 in favore della squadra di Inzaghi, grazie ai gol di Dzeko e Mkhitaryan all'andata

⚽️

Notti magiche, inseguendo un gol. Forse è tutta lì la magia, in quelle partite che possono cambiare il volto ad un'intera stagione. In quei novanta minuti da dentro o fuori, in cui è fondamentale spingersi oltre i propri limiti. L'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli si sono sfidate per il ritorno delle semifinali della Champions League. La partita si è disputata a partire dalle ore 21.00, nella suggestiva cornice di 'San Siro'. Nerazzurri che partivano con i favori del pronostico, grazie al risultato dell'andata, che ha visto Dzeko e compagni trionfare per 2-0 sui rossoneri.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Dzeko sfida Giroud per la finale. Leao titolare — PRIMO TEMPO: La prima frazione del secondo capitolo dell'Euroderby si è chiusa con uno zero a zero molto equilibrato. Tanta aggressività da ambe due le parti, che ha spezzettato ritmo e gara.

La squadra di Pioli ha marcato fin da subito una chiara supremazia territoriale, facendo la partita con ordine, intensità e la giusta dose di pazienza. Manovra avvolgente e lineare, pressing alto e dinamismo volti a scalfire densità e sagacia tattica di un Inter apparsa all'inizio più rinunciataria. Al minuto 11' la prima palla gol è proprio del Milan, con Brahim Diaz: Tonali recupera palla rubandola a Mkhitaryan sulla corsia sinistra, prende il fondo e mette il pallone a rimorchio per lo spagnolo, che calcia debolmente un rigore in movimento, facendosi bloccare la conclusione da Onana.

Dopo venti giri d'orologio, la formazione di Simone Inzaghi esce gradualmente dal guscio e comincia a prendere in mano la gara senza però riuscire a pungere concretamente la compagine rossonera. Dimostratasi decisamente più concentrata e solida rispetto alla sfida d'andata.

E' scoccato il trentottesimo di gioco quando inizia la partita di Rafael Leao, fino a quel momento entrato pochissimo nel vivo del gioco. Il portoghese sbilancia leggermente Darmian su un lancio di Maignan. Il numero 36 nerazzurro cade e spalanca la strada all'attaccante del 'Diavolo', che entra in area, si sposta il pallone sul sinistro e calcia a incrociare, non trovando la porta per centimetri. La prima vera opportunità della partita arriverà anche per i nerazzurri un minuto dopo: Calhanoglu batte fortissimo un calcio di punizione a rientrare che viene spizato da Dzeko. Mike Maignan è reattivo e riesce a rispondere con un grandissimo riflesso.

Le squadre vanno negli spogliatoi al termine della prima frazione e Inzaghi perde una pedina fondamentale come Mkhitaryan per un problema alla gamba destra. L'armeno all'alba del recupero lascerà il campo in favore di Marcelo Brozovic. Il Milan nella ripresa è chiamato all'impresa!

LIVE Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League: segui la diretta — SECONDO TEMPO: Una seconda frazione di gioco priva di nitide occasioni da gol, se non nel finale a senso unico.

Il gap tra le due squadre, in termini di reattività, ferocia, rapidità di pensiero ed esecuzione, è stato ancora una volta evidente. Due marce di differenza a tracciare un solco prestazionale tangibile tra un Inter centrata, famelica e straordinariamente coesa, ed un Milan poco fluido, confuso e nettamente inferiore dal punto di vista tecnico-tattico.

La squadra di Pioli a differenza del primo tempo non riuscirà a creare brividi concreti tra le parti di Onana. Il gol di Lautaro Martinez chiuderà definitivamente il discorso qualificazione al 74’: l’argentino scambia il pallone in area di rigore con Gosens e Lukaku, poi viene servito dal belga e calcia forte sul primo palo. Maignan tocca ma non evita che la sfera finisca in porta.

L’Inter stacca con merito il pass per la finale di Istanbul e affronterà la vincente tra Manchester City e Real Madrid. Dunque, adesso è ufficiale: una squadra italiana torna a giocare una finale di Champions League dopo il 2017. Anno nel quale fu la Juventus a qualificarsi.

Inzaghi adesso è vicino dal sogno!