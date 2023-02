Eintracht Francoforte-Napoli, l’ex Milan Andrè Silva: “Spero che vincano i tedeschi”

Così si è espresso l'attaccante portoghese con dei trascorsi in Italia

Andrè Silva , attaccante portoghese ex Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla gara di stasera tra Eintracht Francoforte e Napoli (questa la preview dell'incontro) , valida per gli ottavi di finale della Champions League .

"Dal mio punto di vista spero che l'Eintracht vinca, è una ottima squadra anche se in campionato sono terzi, ma le due davanti vanno fortissimo. In casa sono fortissimi, spero in un bello spettacolo e che il Francoforte vinca".