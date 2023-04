Chelsea-Real Madrid, Lampard: “Bene per 60′, siamo migliorati. Cosa accadrà? Dico…”

"Abbiamo giocato bene per 60 minuti, abbiamo creato tante occasioni, ma dovevamo sfruttarle meglio. Non possiamo di certo esaltare queste prestazioni quando perdi in questo modo, ma siamo migliorati molto. Ora cosa accadrà? Stiamo giocando per il Chelsea, quindi in ogni partita i ragazzi dovranno dare tutto. Non possiamo andare al di sotto di questo livello"