Champions League: super Bayern Monaco, pari Man. United. Le qualificate agli ottavi

Sono passati da poco agli archivi i match validi per la sesta giornata dei Gruppi di Champions League: risultati e classifiche definitive

Si entra nel clou della massima competizione europea, a margine della fine dei match validi per la sesta giornata dei Gruppi di Champions League. Straripante il Bayern Monaco che ha battuto il Barcellona per tre a zero. Vittorie per Benfica, Salisburgo e Lilla. Solo un pareggio tra Manchester United e Young Boys. L'Atalanta di Gasperini si giocherà il passaggio agli ottavi di finale domani alle ore 19.00 contro il Villarreal, dato che il fight che era in programma questa sera è stato rinviato per neve.