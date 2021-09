Champions League, Shakhtar-Inter e Milan-Atl. Madrid: le milanesi aprono il 2° turno

Torna la Champions League con un tabellone ricco di match entusiasmanti come la sfida tra sceicchi di Psg e Manchester City. Il grande confronto tra Juventus e Chelsea, e la gara tra Milan e Atletico Madrid

⚽️

Ritorna la Champions League, la competizione più amata dagli appassionati di calcio, che si apprestano a vivere un secondo turno della fase a gironi, ricco di match significativi in vista della qualificazione agli ottavi.

Occhi puntati sulle gare delle quattro italiane presenti nei gironi, con l'Inter campione d'Italia su tutte, ancora alla ricerca dei primi tre punti in questa stagione europea, dopo il ko di San Siro patito contro il Real Madrid. Avversario della compagine nerazzurra di Simone Inzaghi è lo Shakhtar Donetsk dell'ex coach del Sassuolo, Roberto De Zerbi, squadra anch'essa ferma a zero punti nel girone. Si preannuncia un match di grande battaglia e furore agonistico per aggiudicarsi la posta in palio, con l'Inter che ha dalla sua i favori del pronostico, visto il gap considerevole tra le due rose a confronto, ciononostante, lo Shakhtar non è certamente una squadra da sottovalutare. Una sfida da non steccare per gli ospiti che, in caso contrario, vedrebbero già in bilico la qualificazione per il tabellone finale di Champions League.

Sull'altra sponda di Milano, troviamo una sfida assolutamente di cartello tra il Milan di Pioli e l'Atletico Madrid campione di Spagna Un match che non vede i rossoneri baciati dai favori del pronostico, viste le due formazioni a confronto. Analizzando l'andamento delle due squadre nei rispettivi campionati, la compagine meneghina potrà avere le sue chance, cercando di limitare al massimo le individualità presenti nella squadra di Simeone, che presenta in attacco gli ex blaugrana Griezmann e Suarez, abili terminali offensivi capaci di spostare gli equilibri del match.

La terza Italiana impegnata in Champions League è la Juventus di Massimiliano Allegri, che in ambito europeo è reduce dal successo esterno contro il Malmo per 0-3, mentre in Serie A, ha trovato le prime vittorie contro Spezia e Sampdoria, che hanno certamente ridato morale alla compagine bianconera dopo l'avvio catastrofico di stagione. I bianconeri arrivano al match contro i campioni in carica del Chelsea senza due attaccanti chiave come Paulo Dybala e Alvaro Morata. Allegri dovrà quindi affidarsi ad un reparto offensivo completamente rivoluzionato, con gli innesti di Kean e Chiesa, mentre a loro supporto agirà Locatelli sulla linea mediana. Dall'altra parte arrivano i Blues di Tuchel, reduci dalla sconfitta interna contro il Manchester City per 0-1, hanno la consapevolezza di essere tra le squadre più attrezzate del torneo, offrendo un grande calcio, ben organizzato, affidandosi alle qualità balistiche dell'ex Inter, Romelu Lukaku, viste le assenze pesanti di Mount e Kantè.

L'ultima italiana in analisi è l'Atalanta di Gasperini, che nel match in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, ospita l'insidioso Young Boys, squadra a punteggio pieno dopo la rimonta dell'Old Trafford. Match apparentemente abbordabile per la compagine orobica, ma che va affrontato con oculatezza e decisione al fine di far propria la posta in palio. Tra le altre gare, spicca il big match tra gli sceicchi di Psg e Manchester City, con l'ex asso del Barcellona, Lionel Messi, ancora alla ricerca del primo gol in maglia parigina, nella sfida a distanza contro il suo ex maestro in blaugrana, Pep Guardiola. I citizens arrivano al Parco dei principi, dopo la vittoria di misura a Stamford Bridge contro il Chelsea, ma soprattutto dopo l'avvio sprint nella competizione, visti i sei gol rifilati al Lipsia nel corso della prima giornata.