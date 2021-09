Champions League: oggi Villareal-Atalanta e Malmo-Juventus, domani Inter e Milan

Al vis stasera il primo turno delle gare di Champions League che vedrà le italiane Juventus, Atalanta, Inter e Milan impegnate nella fase a gironi. stasera ì in scena bianconeri e bergamaschi, mercoledì le milanesi

⚽️

Prima giornata della fase a gironi di Champions League che vedrà impegnatele squadre italiane tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre.

La Juventus di Massimiliano Allegri e l'Atalanta di Gasperini, entrambe reduci da un risultato negativo in campionato, scenderanno in acampo questa sera alle ore 21, mentre domani sarà il turno delle due compagini milanesi.

Formazione bianconera al momento nell'occhio del ciclone a causa dello scarso rendimento in campionato, soltanto un punto conquistato nelle tre gare fin qui disputate, sconfitta sabato scorso di misura al "Maradona" dal Napoli di Luciano Spalletti. Dybala e compagni dovranno necessariamente riscattarsi in Champions League per provare a dare una sterzata ad un avvio di stagione davvero deludente. . Avversari di turno gli svedesi del Malmo FF, squadra cara a Zlatan Ibrahimovic. La società del presidente Agnelli è inserita nel gruppo H della massima competizione internazionale per club, insieme a Malmo, Chelsea e Zenit, con i blues che sfideranno i russi allo stesso orario. Allegri avrà di nuovo a disposizione per la Champions i sudamericani assenti per la gara di campionato a Napoli, ossia Paulo Dybala, Cuadrado, Bentancur e Alex Sandro.

Stasera insieme alla Juventus va in campo anche l'Atalanta. I nerazzurri provengono dalla sconfitta interna maturata contro la Fiorentina.

La squadra di Gian Piero Gasperini volerà in Spagna per affrontare il Villareal, vincitore della scorsa edizione dell'Europa League grazie al successo in finale contro il Manchester United, inserito nello stesso girone, il gruppo F che comprende, oltre ai nerazzurri, gli spagnoli e lo United anche lo Young Boys. Nerazzurri che dovranno fare a meno di Luis Muriel, ancora infortunato, ma ritroveranno Juan Musso tra i pali dopo l'assenza in campionato.

Mercoledì 15 settembre, sempre alle ore 21, in programma l'esordio di Inter e Milan.

I nerazzurri ospitano a San Siro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, attualmente in testa alla classifica della Liga con 10 punti.

La squadra del tecnico Simone Inzaghi si ritrova in un gruppo D molto simile a quello dello scorso anno, comprendente oltre a milanesi e al Real, lo Shaktar Donetsk e la matricola Sheriff Tiraspol, squadra moldava alla prima apparizione alla fase a gironi. L'allenatore ex Lazio non avrà a disposizione Stefano Sensi, infortunato dopo la sfida di campionato con la Sampdoria, sperando invece di recuperare Alessandro Bastoni, assente nel match del Marassi.

Infine, i rossoneri tornano in Champions League dopo ben sette anni di assenza, scendendo in campo per la loro sfida proprio contro il Liverpool, squadra con cui il Milan perse la finale 2005-06 facendosi rimontare i tre gol di vantaggio e venendo sconfitti ai rigori. La sfida ad Anfield tra la squadra di Klopp e il team guidato da Stefano Pioli è in programma mercoledì sera alle ore 21, insieme ad Atletico Madrid-Porto, compagini con le quali compone il gruppo B. Il Milan recupera Olivier Giroud, assente domenica contro la Lazio dopo essere risultato negativo al tampone venerdì pomeriggio, in difesa torna titolare Simon Kjaer dopo il turno di riposo contro i biancocelesti.