Champions League, 5a giornata: Juve batosta col Chelsea, Atalanta pari pirotecnico

Il commento alle sfide delle italiane nel martedì sera di Champions League

La Vecchia Signora scende in campo contro i campioni d'Europa a Stanford Bridge, con il Chelsea che fa prevalere le qualità del propri roster tenendo botta a una Juventus apparsa appannata, dopo i segnali incoraggianti lanciati in campionato. Un poker quello calato dai blues che dovrà far riflettere i bianconeri, che nonostante le tante assenze sicuramente si sarebbero aspettati di giocarsela di più. Chelsea che con questo risultato si è per il momento garantito la vetta del girone e gli basterà una vittoria contro lo Zenit per conservare il primato.