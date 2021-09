Champions League, 1a giornata: vittoria per la Juventus, solo un pari per l’Atalanta

I verdetti dei match validi per la prima giornata dei gironi di Champions League

Al via la massima competizione europea. Torna il fascino della Champions League e non mancano sorprese e tanti gol sin dalla prima giornata dei rispettivi gironi. Vittorie nette per Juventus e Bayern Monaco che hanno schiacciato per tre reti a zero Malmoe e Barcellona. Solo un pari per l'Atalanta di Gasperini contro il Villareal. Vittoria di misura per il Chelsea di Tuchel grazie ad un gol di Lukaku. Pareggio a reti bianche tra Dinamo Kiev e Benfica e tra Lilla e Wolfsburg.