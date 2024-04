Borussia Dortmund-Atletico Madrid, probabili formazioni: Haller out, Morata dal 1′

La sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League è in programma alle ore 21:00 al Signal Iduna Park.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Signal Iduna Park. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Borussia Dortmund ospiterà l'Atletico Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dal 2-1 maturato all'andata in favore della squadra allenata da Diego Simeone, grazie alle reti siglate da Rodrigo De Paul e Samuel Lino; al minuto 81 il gol di Sebastien Haller che ha permesso ai tedeschi di rendere il passivo meno pesante e di lasciare aperto il discorso qualificazione. I gialloneri, dunque, sono chiamati a ribaltare il risultato, evitando gli errori in difesa commessi lo scorso 10 aprile in Spagna.

La vincente sfiderà in semifinale una tra PSG e Barcellona, in campo questa sera (al Camp Nou si ripartirà dal 3-2 conquistato dai blaugrana all'andata al Parco dei Principi). Il bilancio dei precedenti dice perfetta parità, con tre vittorie a testa ed un pareggio. Inoltre, le due formazioni sono reduci da due successi in campionato conquistati sabato rispettivamente contro Borussia Moenchengladbach per 2-1 e contro il Girona per 3-1. Sono cinquantasei i punti ottenuti fin qui dai padroni di casa, che occupano il quinto posto della classifica di Bundesliga. Uno score frutto di sedici vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte, con cinquantasette gol all'attivo e trentaquattro gol subiti. Gli spagnoli, invece, occupano il quarto posto della classifica di Liga a quota sessantuno punti. Frutto di diciannove successi, quattro pareggi ed otto ko; cinquantanove le reti siglate in trentuno partite, trentasei i gol incassati.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Edin Terzić, Simeone non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, lo squalificato Samuel Lino, oltre a Thomas Lemar e Memphis Depay. Mentre il tecnico del Dortmund dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima: quella di Haller. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-5-2. Terzić dovrebbe effettuare soltanto due cambi rispetto alla partita d'andata: dentro Malen e Brandt al posto di Adeyemi e Nmecha.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Jadon Sancho; Füllkrug. Allenatore: Terzić.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Azpilicueta; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-ATLETICO MADRID IN TV — La sfida Borussia Dortmund-Atletico Madrid sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+.

