Benfica-Inter 3-3: show Joao Mario, rimonta super dei nerazzurri nella ripresa

Termina la sfida tra Benfica e Inter valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. 3-0 il risultato finale. Inizio importante per gli andalusi che già al 5' minuto sbloccano il match grazie all'ex Joao Mario con la rete che viene assegnata dopo un controllo var. Passano otto minuti e ancora il centrocampista portoghese raddoppia per gli andalusi. Ci provano i nerazzurri con Arnautovic ma Trubin para. Intorno alla mezzora ancora Joao Mario sigla una tripletta e porta il risultato sul 3-0. Nella ripresa ci prova Carlos Augusto ma il portiere ucraino para. Al 53' accorcia le distanze l'Inter con Arnautovic dopo un consulto var. Passano cinque minuti e Acerbi segna il 3-2. Al 72' dopo un consulto var viene assegnato un rigore per i nerazzurri che Sanchez trasforma pareggiando una partita ricca di emozioni. Ci prova el fideo Di Maria ma Audero dice di no. I portoghesi rimangono in dieci all'86' per l'espulsione di Antonio Silva.